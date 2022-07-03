Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şuana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

HDP’nin Ankara’da gerçekleşen 5. Olağan Kongresi esnasında terörist ele başı Abdullah Öcalan hakkında slogan atan 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen kongresinde İstiklal Marşı okunmazken saygı duruşunda bulunuldu. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada slogan atan kişiler emniyet güçleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

İki HDP anketçisi bıçaklandı HDP için anketörlük yapan Merve Temkin (26) ve Mahmut Çelik (38) HDP Genel Merkezi'nin yüz metre ilerisindeki ara sokakta bıçaklı saldırıya uğradı.