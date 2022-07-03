Türkiye Gazetesi

Ankara'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini beklemiş, sosyal medyada gündem olan ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü o anlar, sağlık çalışanlarının kamerası saniye saniye kaydedilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından, Ankara’da çekilen görüntüleri paylaşarak, ambulansa yol vermeyenlere sert tepki gösterdi.

“ANKARA’DAKİ OLAY ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Bakan Koca paylaşımında, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara’daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı!” ifadelerine yer verdi.