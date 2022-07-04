Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeniden göreve gelen Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un, Türkiye’ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, önümüzdeki dönemde ekonomik anlamda iş birliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Bu hafta ayrıca, 10 yıldır yapılmayan Türkiye-İtalya 3’üncü Hükûmetlerarası Zirve Toplantısı gerçekleştirilecek. Yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bir araya geleceği zirvede, uluslararası gündemin en önemli konusu olan Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yanı sıra, bölgesel gelişmeler, barış ve istikrar konuları ile ikili ilişkiler masaya yatırılacak. Ayrıca, gıda güvenliği, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi etkileşim halindeki bazı önemli konular da ele alınacak.

SAMP-T GÜNDEMDE

Söz konusu zirve, iki ülke arasında “bir dönüm noktası” olarak nitelendirilirken, savunma sanayi alanında yapılacak iş birlikleri de gündeme gelecek. Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesinin son durumunun da konuşulacağı zirvede, Roma ve Ankara arasındaki ortak endüstriyel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar konuşulacak.

Öte yandan, zirve öncesinde Ticaret Bakanlığı’nın iş adamlarının İtalya pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere dair görüşlerini bildirmelerini istediği öğrenildi.

8 yıl sonra yeniden belde olan Dodurga’da sandıktan AK Parti çıktı: Erdoğan’dan tebrik mesajı geldi Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga 8 yıl sonra yeniden belde statüsü kazandı. Yapılan belediye başkanlığı seçiminde oy kullanımı sona erdi ve açıklan sandıktan AK Parti çıktı. Resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dodurga beldesinde yapılan seçimlere ilişkin açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’daki mitingi iptal etme nedeni belli oldu Miting için Bursa'ya gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını ileri atmasının sebebi belli oldu. Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiği ve bu yüzden mitingi iptal ettiği belirtildi.