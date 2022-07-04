Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında hain terör örgütüne geçit yok. Mehmetçik, düzenlenen oeprasyonlar bölücü terör örgütünün adetakorkulu rüyası haline geldi. Son olarak düzenlenen Eren Abluka operasyonları ile PKK resmen kaçacak delik arıyor.

İçişleri Bakanlığı Eren Abluka 17 operasyonuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 04 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör' başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’da 1017 personelin katılımıyla Eren Abluka-19 Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka-2'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Muş'ta Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Muş’ta 578 personelin katılımıyla Eren Abluka-16 şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.