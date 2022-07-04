Türkiye Gazetesi

Kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması için yarın büyük gün. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının eğitim durumlarına göre kamuya atanması töreni yarın yapılacak.

NOTER HUZURUNDA 374 KİŞİ ATANACAK

Noter huzurunda yapılacak atamayla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi kadrolarına 374 kişi atanacak.

TOPLAMDA 47 BİN 437 KİŞİ ATANMIŞ OLACAK

Atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 437'ye ulaşacak.

Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

MEB'den öğretmen ataması ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den atama açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.