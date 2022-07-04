Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği ve transit yolcularına kentin tarihi turistik mekanlarını gezdirdiği "Touristanbul" Projesi'ni yeniden hayata geçirdi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, THY'nin bu projeyle uluslararası transit yolcularına, ücretsiz şehir turu eşliğinde İstanbul'u gezme imkanı sunarak kentin eşsiz güzelliklerini tanıtmayı amaçladığı belirtildi. THY tarafından yeniden faaliyete geçirilen proje kapsamında 6-24 saat aralığında bağlantı süresi olan yolcular iki uçuş arasında İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

İstanbul Havalimanı’ndan Touristanbul aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu gerçekleştirip, ardından uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.

ÜLKE TANITIMINA KATKI SUNUYOR

THY tarafından yapılan açıklamada açıklamada, THY'nin, Touristanbul hizmeti ile uluslararası transit yolcu pazarındaki payını artırmayı ve ülke tanıtımına katkı sunmayı hedeflediği vurgulandı. Proje kapsamında uluslararası transit yolcular ücretsiz şehir turuyla İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

RUSLARDAN BÜYÜK TALEP

Touristanbul programı, misafirlerin uçuş planı göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Her gün düzenlenen 6 farklı tura yolcular, uçuş saatlerine uygun şekilde katılabiliyor. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Camii, Topkapı Sarayı ve İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi gibi tarihi ve kültürel noktalar misafirlerden büyük ilgi görüyor. 129 farklı ülke vatandaşı tur kapsamında İstanbul’u keşfederken, ülke bazında en çok talep Rusya, Endonezya ve Fransa’dan geldi.

2009'DAN BU YANA 349 BİN YOLCU

Projenin 2009 yılında başladığını hatırlatan Olmuştur, şunları kaydetti:

"Touristanbul Projesi'yle misafirlerimize Türk kültürünü ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini göstermeyi, bu vesileyle Türkiye turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sunduğumuz bu ayrıcalıklı hizmetimizle transfer yolcu sayısını artırmayı ve pazar payımıza ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Kovid-19 salgınının olumsuz etkisinden korunmak amacıyla 2020 yılında hizmetine ara verdiğimiz Touristanbul faaliyeti yeniden başladı. 2009 yılından bu yana toplam 349 bin 738 misafirimizi İstanbul ile buluşturduk. Taşınan yolcu sayısıyla birlikte turlara katılan misafirlerimizin anket sayılarındaki artışı, ileriye yönelik motivasyonumuzu ve heyecanımızı korumamızda en büyük dayanak noktası olarak görüyoruz. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 bin misafirimizin Touristanbul ayrıcalığından yararlanacağını öngörüyoruz."

Türkiye'den kritik hamle! Üretim başladı, jet yakıtı bu yıl THY kullanacak Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hedeflerini yakalamaya başladığını belirten Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Mayıs ayı sonu itibarıyla rüzgar enerjisinde 2022 hedefinin, jeotermal ve biyokütlede ise 2023 hedeflerinin şimdiden aşılmış durumda olduğunu belirtti. Kumbaraoğlu, Avrupa'nın ilk karbon negatif entegre biyografindekisinde alg biokütlesinden sürdürülebilir şekilde ileri düzey biyoyakıtlar üretmeye başladıklarını söyledi ve bunun THY tarafından kullanılacağını açıkladı.

THY, 129 ülkede 340 noktaya ulaştı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya 2010'dan beri sefer düzenleyen THY, ülkenin kıyı şehri Tivat'ı 340'ıncı destinasyon olarak uçuş ağına ekledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 129 ülke ve 340 destinasyonla dünyada en fazla noktaya sefer düzenleyen hava yolu olduklarını söyledi.

THY, 4 ülkeye girişte koronavirüs tedbirlerini kaldırdı Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.