Seçim kanunundaki değişikliğin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Temmuz'a kadar il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının yeniden belirlenmesine karar vermişti. İstanbul Adliyesinde birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar bugün gerçekleşti.
İL SEÇİM KURULU BAŞKANI RAMAZAN SEÇKİN OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Okan Albayrak, birinci sınıf hakimler ile parti seçimlerinin katıldığı kura seçimi saat 14.00’da başladı. Seçimlere başlamadan önce kurada 139 hakimin isimleri tek tek okunarak şeffaf kutu içerisine yerleştirildi. İl Seçim Kurulu Başkanlığına birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre Ramazan Seçkin seçildi. Asil üye olarak ise Hamza Emre ve Özlem Aktaş seçildi.
KURULUN TAM LİSTESİ
İstanbul ve İlçelerinin tam listesi yapılan kura seçimine göre şu şekilde;
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin
İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Asıl Üye Hamza Emre
İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Asıl Üye Özlem Aktaş
İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Yedek Üyesi Ömer Seyfettin Yılmaz
İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üyesi Önder Karavaizoğlu
Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ersin Öztürk
Kağıthane. 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Nebioğlu
Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Aygün
Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hacer Dönmez
Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Özdemir
Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazan Çiçek
Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Atila Karatoy
Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Edibali
Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Durmuş
Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Karaca
Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sonay Özdemir
Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Necmi Arslan
Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rabia Yazkan Onay
Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bora Coşar
Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Çürük
Beşiktaş 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin Bedir
Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Kurt
Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naciye Alev Polat Özder
Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Cengiz
Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sema Aytaç
Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasemin Yuntar
Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sevilay Aslantaş