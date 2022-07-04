Türkiye Gazetesi

Seçim kanunundaki değişikliğin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Temmuz'a kadar il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının yeniden belirlenmesine karar vermişti. İstanbul Adliyesinde birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar bugün gerçekleşti.

İL SEÇİM KURULU BAŞKANI RAMAZAN SEÇKİN OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Okan Albayrak, birinci sınıf hakimler ile parti seçimlerinin katıldığı kura seçimi saat 14.00’da başladı. Seçimlere başlamadan önce kurada 139 hakimin isimleri tek tek okunarak şeffaf kutu içerisine yerleştirildi. İl Seçim Kurulu Başkanlığına birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre Ramazan Seçkin seçildi. Asil üye olarak ise Hamza Emre ve Özlem Aktaş seçildi.

KURULUN TAM LİSTESİ

İstanbul ve İlçelerinin tam listesi yapılan kura seçimine göre şu şekilde;

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin

İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Asıl Üye Hamza Emre

İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Asıl Üye Özlem Aktaş

İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Yedek Üyesi Ömer Seyfettin Yılmaz

İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üyesi Önder Karavaizoğlu

Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ersin Öztürk

Kağıthane. 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Nebioğlu

Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Aygün

Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hacer Dönmez

Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Özdemir

Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazan Çiçek

Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Atila Karatoy

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Edibali

Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Durmuş

Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Karaca

Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sonay Özdemir

Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Necmi Arslan

Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rabia Yazkan Onay

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bora Coşar

Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Çürük

Beşiktaş 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin Bedir

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Kurt

Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naciye Alev Polat Özder

Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Cengiz

Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sema Aytaç

Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasemin Yuntar

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sevilay Aslantaş