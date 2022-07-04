Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.'
MSB terhis edilen Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı Milli Savunma Bakanlığınca, terhis işlemlerinin kontrollü şekilde bugün başladığı belirtilerek, "Kışlalarından sağlıklı şekilde çıkan Mehmetçikler, hiçbir yerle temas etmeden sağlıklı şekilde ailelerine teslim edilecek." bilgisi paylaşıldı.