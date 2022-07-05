Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Türkiye’ninvize serbestîsi konusundaki taleplerini yıllardır bekleten AB’ye yönelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM)önemli bir adım atıldı. Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularına çıkarılan zorlukların giderilmesi konusunda hazırlanan rapor AKPM’de kabul edildi. Bu raporda yer alan öneriler, sonbaharda Avrupa Konseyi üyesi ülkelerine yönelik tavsiye kararına dönüşecek. TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AKPM üyesi AK Partili Ziya Altunyaldız’ın hazırladığı “Schengen Bilgi Sistemi’nin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Saikli Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” başlıklı raporda, Türk vatandaşlarının vizebaşvuruları konusundayaşadığı sıkıntılar vurgulanıyor. Raporda, Schengen Bölgesi’ne dâhil olanAvrupa Konseyi üyesi devletlerin, sınır giriş-çıkışlarına izinverme vebusüreçleri yürütme aşamalarında şartları belirleme ve uygulama noktasında geniş bir serbestliğe sahip olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda, kimi uygulamalarda ulusal güvenliğin tehlikede olabileceği gerçeği sorgulanmadan, Schengen Bölgesi’ndeki devletlerin bireylerin kendi topraklarına erişiminireddettiğinin gözlemlendiği belirtildi. Schengen Bilgi Sistemi’nin asgari bir ortak standart uyarısı için kullanılması gerektiğine dikkat çekilen raporda bu sistemin üçüncü ülke vatandaşları için ülkeye giriş yetkisi verme sürecinde büyük birtakdir yetkisi verdiği belirtildi. Söz konusu sistemdeki bilgilerinkullanımınıninsanhaklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemesi gerektiği vurgulandı.

RET ORANLARI HIZLA ARTIYOR

Altunyaldız’ın AKPM’de yaptığı sunumda Türkiye’deiş insanlarınınyaşadığıvizebaşvuru sorunlarını da dile getirerek, Türkiye’nin nüfusuna oranla dünyada en fazla Schengen vize başvurusu yapan ülke olduğunu ifade etti.Altunyaldız,2014 yılında yüzde 4 oranında olan ülkemizdeki Schengen vize başvurusu ret oranının hızla yükselerek yüzde 12,7’ye kadar yükseldiğine dikkat çekti.Özellikle ticari faaliyette bulunmak isteyen Türk vatandaşlarının seyahatleriningerçekliğini,konaklamalarını,ulaşımlarını kanıtladıkları hâlde vize başvurusüreçlerinde sıkıntılar yaşadığı, vizereddiylekarşıkarşıyakaldıkları da hatırlatıldı.

ÖNERİLER NELER?

Türkiye’nin AKPM’de kabul edilen raporunda Avrupa Konseyi üyesi devletlere şu önerilerde bulunuldu: Schengen Bilgi Sistemi’ne girilen verilerin doğruluğu ve yasallığı noktasında kontroller daha etkin hâle getirilmeli. Sisteme girilen veriler üçüncü bir ülke/birey aleyhine siyasi saiklerle girilmediğinden emin olunmalı. Sistemin uyarıları orantılılık ilkesine uygun ve her bir vaka kendi içinde değerlendirilmeli. Schengen Bölgesi’ne dâhil olmayan devletlerin vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılmasını engelleyen ve serbest ticareti engelleyen uygulamalar durdurulmalı. Siyasi veya diğer saiklerle Schengen vizesi vermeyi reddetmeye ilişkin idari kararların, ilgili üye devlette yargı denetimine tabi olmasını sağlamak için ulusal mevzuatlar güncellenmeli. Bireylere, Schengen Bilgi Sistemi’nde usul dışı saklanan yanlı verilerin düzeltilmesini ve silinmesini talep etme hakkı tanınmalı. Üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerini reddederken ulusal makamlar tarafından insan hakları standartlarına uyulup uyulmadığı konusunu incelemek üzere bir ara buluculuk organı oluşturulmalı. Schengen vize sistemine ilişkin hazırlanan raporda yer alan önerilerin, güz döneminde yapılacak AKPM Genel Kurulunda, Avrupa Konseyi üye devletlerine tavsiye kararı niteliğini kazanacağı belirtildi.

VERMEMEK İÇİN BAHANE ARANIYOR

Türk vatandaşlarınınvize süreçlerine ilişkinolarak gereksiz ve çok fazla belge talepedilmesi,ücretlerinyüksekliği, sürekli tek girişli ve kısa süreli vize basılması, başvuru sürelerinin uzunluğu ve vizeningitme amacı ortadankalktıktan sonra basılması (mesela fuar bittikten sonra vize verilmesi) gibi sıkıntılar dile getirildi.Avrupalıparlamenterlereayrıca yüz yüze başvuru mecburiyeti, başvurudaeksikolduğundaeksiklerintamamlanması içinsüre verilmemesi, vize reddedildiğinde sebep ve itiraz mekanizmalarınınaçıkbir şekildebildirilmemesi, vizenin giriş için yeterli olmadığı durumlardavarışülkesindekayıtyaptırma gibimeşakkatliilave süreçler çıkarılmasına yönelik problemler de anlatıldı.

Avrupa’da ‘Schengen sistemi’ tartışması Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM), Avrupa ülkelerine girişte uygulanan ‘Schengen sistemine’ ilişkin tartışmalar artıyor.

Schengen vizesi için kayıtlar alınıyor Almanya için Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, Koronavirüs salgını sonrası yaşanabilecek olası yoğunluğun önüne geçmek için ilgili konsolosluklarla koordineli olarak resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.