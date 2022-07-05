Türkiye Gazetesi

Burak Varlık MEKKE

Suudi Arabistan, iki yıl sonra koronavirüs tedbirlerini kaldırarak bir milyon kişilik hac kontenjanı ayırdı. Bunlardan 150 bininin Suudi Arabistan vatandaşı, 850 bininin ise dış ülkelerden olacağı açıklandı. Türkiye’ye de 37 bin 770 kişilik kontenjan tanındı. Buna rağmen kutsal topraklarda 100 binin üzerinde Türkçe konuşan hacı adayı var.

Amerika, Avrupa, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, İran ve Afganistan’dan gelen Türkler, Arafat’taki Âdem aleyhisselam ile Havva Validemizin dünyada buluştukları Rahmet Tepesi’nde karşılaştı. Büyük mutluluk yaşayan hacı adayları, hasretle sarılıp bol bol muhabbet etti. Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Yemen, Endonezya, Malezya, Tayland, Singapur, Afrika ve Körfez ülkelerinden gelenler de Türkleri görünce büyük hürmet gösterdi.

Türkiye’nin hac organizasyonundaki ağırlığı da Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkililerinin birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız ile yaptığı istişarelerde ortaya çıkıyor. Türklere Arafat’a çıkışta özel yol tahsis ediliyor, büyük klimalı çadırlar kuruluyor. Hem planlı hem de irşad ağırlıklı hac öncesi dönem geçiren Türkler, pratik ve sıcakkanlı tavırları ile de Haremeyn’de en çok sevilen topluluğu teşkil ediyorlar. Öte yandan, Mekke’ye girişler önceki gün kapatıldı. Bütün hacı adayları şehre geldi. Bu sebeple tavaf alanları doldu. Her yıl ortalama üç milyon hacı adayının geldiği Mekke’de bu sene salgın tedbirleri sebebiyle daha az kişi olması ciddi bir rahatlama sağladı.

SON KAFİLE MEKKE'YE ULAŞTI

Türkiye’den ilk kafilenin 6 Haziran’da yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu dün sonlandı. Kurban Bayramı öncesi Medine’deki hacı adaylarının da Mekke’ye intikali sağlandı. Böylelikle 37 bin 770 kişinin Suudi Arabistan’a gelişi tamamlandı. Yoğunluğun yaşandığı Mekke’de, Türkler Kâbe ziyaretlerini sürdürüyor. Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini, Kur’ân-ı kerim okuyup tavaf yaparak ve kutsal yerleri dolaşarak geçiriyor.

HİRA'DA MANEVİ HUZUR

Hacı adaylarının Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki ibadeti devam ediyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (sallahü aleyhi vesellem) ilk vahyin geldiği ve Kur’ân’ın indirilmeye başladığı yer olan Hira Mağarası, Müslümanların ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Hacı adayları, yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları dağın zirvesindeki mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor. Buradaki kediler de Müslümanlar tarafından besleniyor.

Hacı adayları Kâbe'ye kavuştu Türk hacı adayları, Suudi Arabistan yönetiminin 2 yıl sonra pandemi kısıtlamalarını kaldırmasıyla kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları, Kâbe’yi ziyarete başladı.