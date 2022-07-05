Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Beyaz Saray yönetimi NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’ye F-16 satışının desteklendiği açıklarken, top şimdi ABD Kongresinde. Kongre’nin onayının ardından uçaklar ve modernizasyon kitleri Türkiye’ye verilecek. Böylece, TSK’nın envanterinde hâlihazırda 250 olan F16 sayısı, 290’a çıkacak. Sürecin tamamlanmasıyla TSK’nın envanterinde F-16’ların en gelişmiş modeli olan ve 4. Nesil olarak nitelendirilen F-16 block 70’ler görev yapacak. Blok 70 F-16’lar Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirdiği MMU ile de eş güdümlü çalışacak. Böylece Türkiye’ye teslim edilmeyen beşinci nesil F-35 uçaklarının açığı da kapatılmış olacak. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında F-16 tedarik sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi. ABD ile ilişkilerde görece olarak daha olumlu bir hava olduğunu belirten Çavuşoğlu “F-16’ların alınması kapsamında askerler arasındaki görüşmeler son derece başarılı. Olumsuz bir tablo görmüyoruz, bir sorun olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

VETO KARTI ELİMİZDE

NATO zirvesinde imzalanan mutabakat zaptının bağlayıcılığına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mutabakat zaptı bir başlangıçtır. Esas bundan sonraki süreç önemlidir. Meclisten onaylanmadan, kanun geçmeden bu iki ülke, NATO'ya üye olamayacak. Bağlayıcılığı buradadır. Eksik kalan bir şey olur da tamamlanırsa ve taahhütlerini tam olarak yerine getirirlerse bizim meclisimizde onaylanır. Esas veto kartı şimdi var."

NATO Zirvesi sonrası ABD Başkanı Biden'dan açıklamalar: Türkiye'ye F-16 satmalıyız 28 Haziran'da başlayan NATO Zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden zirve sona ererken yaptığı konuşmada 'Savunmamızı hep birlikte güçlendiriyoruz' dedi.