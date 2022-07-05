Türkiye Gazetesi

Aşırı sürat sonucu kontrolü kaybeden araç önce bariyerlere sonra işçilere çarptı. İstanbul Bayrampaşa'da O3 Sağmalcılar Viyadüğü Edirne istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda Emre K. kontrolündeki 34 EIG 330 plakalı hafif ticari araç aşırı süratli girdiği viyadük üzerinde kontrolden çıktı. İlk önce bariyerlere çarpan araç savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine geldi. Daha sonra araç tel sökümü yapan işçilerin kullandığı sepetli vinç aracına çarparak durdu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Aracı kullanan Emre K. ve Caner Ş. hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan 2 kişi ve tel çalışması yapan 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptı. Kaza yapan araç çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

'AŞIRI DERECEDE SÜRATLİYDİ'

Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini söyleyen işçi, “Biz burada çalışma yapıyorduk. Orada süratliydi. Sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonrada bize vurdu. Allah’tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı” dedi.

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