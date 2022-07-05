Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde yurun özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesidne çıkan yangınlar vatandaşların paniğe kapılmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Beykoz Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde yangın çıkmış, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Uçak ve helikopterle alevlere müdahale edilerek yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmıştı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mevsimsel şartlardan dolayı olası orman yangınlarına karşı önlemlerini artıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yapılan denetimlerde Pazar günü Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli tespit etti.

Söz konusu ormanlık alanın sınırında şüpheli davranışlar sergileyen B.N. adlı zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen B.N.’nin, çıkan yangında parmağı olup olmadığı araştırılıyor. Yangının ise ormanlık alandaki anız bölgesinde yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım çıktığı öğrenildi.

İzmir'de yangın çıkartan adam suçunu itiraf etti: Keyfime yaktım İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, 'keyfime yaktım' dedi.

Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beykoz'da orman yangını! Kısa sürede kontrol altına alındı Son dakika haberi: İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.