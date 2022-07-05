Türkiye Gazetesi

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırılmış, ancak ceza indirimlerle 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu.

Tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Bu kararın ardından Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Söz verilen sanık Şeker, "Ben oraya kadının yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için gitmiştim. Bıraksaydı, evime gidecektim. Yanından uzaklaşmışken maktul bana saldırdı, boğazıma sarıldı. O an bilincimi kaybedeceğimi düşündüm. Olay nedeniyle pişman ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TALEP REDDEDİLDİ

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Savcının talebi reddedilip dosya karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kadir Şeker davasında yeni gelişme Konya’da 2020 yılında sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan sevgilisini durdurmak isterken Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kadir Şeker’in aldığı cezanın fazla olduğuna karar verilirken mahkeme, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker 5 Temmuz’da yine hakim karşısına çıkacak.

Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme! Yargıtay, cezayı fazla buldu Son dakika... Konya'da kavga eden bir çifti ayırmak isterken, sevgilisini döven adamı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker kararını bozdu. Yerel mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker’in cezasında iyi hal indirimi uygulanırsa verilen ceza 10 yıla düşecek.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itirazları reddetti Yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itiraz talepleri, istinaf mahkemesince reddedildi.