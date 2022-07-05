Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Mayıs ayının 28’inde 13 ilde Sarallar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda aralarında iş adamı Erdal Acar’ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı.

Suç çetelerine ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Liderliğini firari şüpheli İlyas (Alaattin) S.’nin yaptığı çeteye yönelik yürütülen soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Suç örgütünün elebaşılığını yaptığı tespit edilen firari İlyas S'nin yakalanması için ise başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

ÜNLÜLER EMNİYETE ÇAĞIRILDI

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimlerin de soruşturma kapsamında emniyete çağırıldığı öğrenildi. Söz konusu kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelip ifade verdikten sonra buradan ayrıldıkları belirtildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ifade için çağırılan ünlü simalar arasında oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ile birlikte spor yorumcusu Sinan Engin’in bulunduğu öğrenildi. İfadeye çağrılanlar arasında şarkıcı Aylin Coşkun’un da olduğu, ancak Coşkun’un ifadeye vermeye emniyete henüz gelmediği öğrenildi.

İfadesi alınan Şaşmaz, Petekkaya ve spor yorumcusu Engin’in emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün ayrıldıkları aktarıldı.

119 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

İş insanı Erdal A'nın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyete götürülmüştü.

Son dakika: ‘Sarallar’ çetesine operasyon! Son dakika... İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İş adamı Erdal Acar ile çete lideri Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da Tırpan operasyonu: Sarallar’ın lideri yakalandı İstanbul İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suç örgütü ve çetelere yönelik düzenlenen “Tırpan” kod adlı operasyon kapsamında Sarallar suç örgütü lideri ve 13 şüpheli yakalandı.