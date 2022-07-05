Türkiye Gazetesi

Konyaaltı ilçesine bağlı Tünektepe mevkiinden yükselen dumanlar üzerine harekete geçen ekipler, kayalık ve yüksek bir alanda bulunan yangına 5 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı ile havadan 7 arazözle karadan müdahale ediyor.

TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU

Öte yandan, 1 hektarlık alanda etkili olan yangın sebebiyle bölgede bulunan teleferik seferlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

1 hektarlık alanda etkili olan yangını ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

İstanbul ve Antalya'da yabancının ikamet talebi yeni ilçelere kayabilir Türkiye’de 1.169 mahalle yeni yabancı ikametgahına kapatıldı. Karar sonrasında yabancıların talebinin İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy, Kartal ve Maltepe, Antalya'da ise Altıntaş, Lara ve Döşemealtı gibi sahil mahallelerine yönelebileceğini söyleyen Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Yabancıların yatırım amacıyla yaptıkları mevcut alımları engelleyen bir durum söz konusu değil. Ancak 1 Temmuz itibarıyla ikamet etmek için satın alım yapmak isteyen yabancılar herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kapalı bölgelerin listesini dikkatli incelemeli" dedi.