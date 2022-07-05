Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin izinsiz kazı yaptığı ve evinde çok sayıda tarihi eser olduğunu tespit etti.

LİKYA VE ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 515 sikke, 1 heykel, 1 heykel başı, 2 mezar yapıtı, 3 sütun, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, 1 vazo, 47 yüzük, 35 ok üçü, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp, 11 testi ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli V.K ile evde bulunan A.Ş ve B.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da orman yangını Antalya’da Konyaaltı ilçesini Tünektepe mevkiinde yangın çıktı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.