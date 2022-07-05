Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 225’i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil’in de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, Sadun Budinli tutuklanırken 10 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ise ek gözaltı süresi verildi.

“DEVLETİ DOLANDIRMA GİBİ NİYETİM YOK”

Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından tutuklanan Evcil, devleti dolandırma gibi bir niyetlerinin olmadığını ve vergi kaçırmadığını iddia etti. 4 tane demir çelik fabrikasının olduğunu söyleyen Evcil, bu firmalarda 3 bin 800 kişiyi istihdam ettiğini belirterek, “Bu şirketlerin vergi borcu 3 milyar civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce ‘çete kurmak’ ve ‘dolandırıcılıktan’ yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır” dedi. Diğer tutuklanan şüpheliler ise Evcil’in sahibi olduğu şirketlerde çalıştıklarını ve aralarında sadece patron işçi ilişkisinin olduğunu ifade etti.

“Demir Yumruk” operasyonunda 5 kişi tutuklandı Ankara merkezli 29 ilde yapılan “Demir Yumruk” operasyonunda gözaltına alınan aralarında suç örgütü lideri Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.