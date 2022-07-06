Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde atış sahasına giren araç, şarampole devrildi. Kazada 20 yaşındaki piyade er Yusuf Gürler yaralandı, yaralı asker kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybederek şehit düştü. Şehidin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi 23. Sokaktaki baba evine acı haberi ilçe kaymakamı, belediye başkanı, emniyet müdürü ile askeri yetkililer ulaştırdı.

ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Eve giden yetkililer, hayvancılık ile uğraşan baba Mehmet Ali Gürler ile anneye şehit haberini verdi. Haberi duyan şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Ailenin 4’ü kız, 2’si erkek olan 6 çocuğundan biri olan şehit Gürler’in bekar olduğu öğrenildi.

MSB’DEN TAZİYE MESAJI

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Pençe-Kilit’te şehit düşen Enes Özgül’ün vasiyeti gözyaşlarına boğdu Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Enes Özgül’ün arkadaşına üniformalı fotoğraf atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Yetiştirme Yurdu'nda büyüdüğü öğrenilen şehidin öğretmeninden son isteği ise yürekleri yaktı.