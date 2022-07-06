Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi ağırladı. Külliye’de yapılan Hükûmetlerarası Zirve Oturumu ve imzalanan 9 anlaşma sonrası basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan şunları kaydetti: (Karadeniz’de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız. (Türkiye-Fransa-İtalya SAMP-T hava savunma sistemi): Artık imza safhasına gelelim. Çünkü bizim için bu büyük önem arz ediyor. (Düzensiz göç): Geri itmelerle Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz ediyor. İtalya Başbakanı Draghi de, “Türkiye’nin tahıl koridoru ve arabuluculuk çalışmaları takdire çok şayan. Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye merkezî önemde” dedi.

Bakan Akar: Tarafların Türkiye'ye güveni var... Tahıl koridorunda ‘İstanbul’ planı Ukrayna limanlarından tahliyesi için oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliğinin olduğunu açıklayan Bakan Akar, "Tarafların Türkiye'ye güveni var." dedi.