Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin, "Talep yazılarımızı Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" ifadelerini kullandı.

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