Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin, "Talep yazılarımızı Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin, "Talep yazılarımızı Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İHA
Etiketler : Bekir Bozadğ,PKK,İsveç,haber,