Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gemide incelemede bulunup bilgi aldı. Bakan Dönmez'e Vali Ali Hamza Pehlivan, TPO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Deniz Operasyonları Başkanı Cem Erdem eşlik etti.

‘7.NESİL OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ BİR GEMİ’

Gemideki incelemenin ardından basına açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün yine çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Mavi vatanda kendi deniz yetki alanlarımızdaki sondaj faaliyetlerimize 4 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Hiç şüphesiz bu arama ve üretim faaliyetlerinde en büyük gücümüz arkanızda gördüğünüz filomuzun derin, deniz sondaj gemileri. İlk önce Fatih sondaj gemisini filomuza katmıştık, akabinde Yavuz, sonrasında ise Kanuni Sultan’ı filomuza katmıştık. Bildiğiniz gibi hem Akdeniz’de hem de Karadeniz’de faaliyetlerini yürütmüşlerdi. Şu anda da filomuzun büyük bir kısmı Karadeniz’de faaliyetlerine devam ediyor. Ancak tabi hedefler büyük olunca yapılacak işte o kadar büyük oluyor. Bu yapılacak işleri, hedefleri gerçekleştirebilmek için de filonuzu, insan kaynağınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Hamdolsun son gemimizi de ilk görev yerine hazırla çalışmalarında sona yaklaştık. Haziran ayında Cumhurbaşkanımız Karadeniz gazı kaynak ve indirme töreninde 4. Sondaj gemimizin adını milletimizle paylaşmıştı. Abdülhamid Han gemisi. Bu gemi 7 Mart’ta Güney Kore’den yola çıktı, 19 Mayıs’ta Taşucu limanına demirledi. Dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemiden birisi. 7. Nesil olarak adlandırdığımız bir gemi. İlk defa biz kullanacağız. Yeni bir gemimiz oldu. Gemimizin uzunluğu 239 metre, 42 metre genişliğinde, 112 kule yüksekliği, 62 bin groston ağırlığında bir gemimiz var. Bu gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebatı barındırabilecek yaşam ve çalışma mekanları mevcut" dedi.

‘AĞUSTOS’UN İLK YARISINDA GÖREV YERİNE GİDECEK’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gemimiz Ağustos'un ilk yarısında göreve başlayacak, ilk görev yeri muhtemelen Akdeniz olacak" dedi.

Geminin tam 9 katlı olduğuna değinen Bakan Dönmez, "Bu geminin bir de helikopter pisti var. Bildiğiniz gibi bu gemi kıyıda oldukça açıkta faaliyetlerini yürütüyor. Oraya personel nakli ya da acil ekipman nakillerinde biz helikopterlerden yararlanıyoruz. Abdülhamid Han ismiyle Türk Uluslararası Gemi Siciline de kaydı yapıldı. Klasik Türk sondaj gemisi şeklini almış oldu. Kırmızı, beyaz boya, önde Türk bayrağı ve ismiyle artık bunu sadece milletimiz değil tüm dünya bu gemiyi gördüğü zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait olduğunu biliyor. Şu anda sondaj hazırlık çalışmaları yapılıyor. Nasip olursa Ağustos’un ilk yarısında gemimiz ilk görev yerine gidecek. Gemi sondaj çalışmalarının geri bildirimlerinden yararlanılarak, iyi smard tasarımı uygulanarak inşa edildi. Düşük maliyetli bir operasyon kabiliyeti var. Çevre dostu, düşük enerji maliyetli, daha güvenli, bakım ve tamirat kolaylığı son derece esnek, ileri düzeyde bir operasyon kabiliyeti kazandıracak. Hiç şüphesiz güvenilir fonksiyonerlik bu geminin başlıca teknik özellikleridir. Öte yandan Karadeniz gazını Filyos’a taşımak için boru seriminin işlemleri devam ediyor. Sığ kısımlarda yaklaşık 5 kilometrelik boru serimi yapan geminin görevi bitmek üzere. Bugünlerde artık denizin derin taraflarında boru serim işlemini yapacak diğer gemi de Filyos’a doğru yol alıyor. O gemi de inşallah bayramda faaliyetlerine başlamış olacak. Yaklaşık 6 bine yakın çalışanımız hem karada hem de denizde vatandaşımıza Karadeniz gazını buluşturmak için gece, gündüz çalışmaktadır. Bu vesileyle çalışan tüm personele teşekkür ediyorum. İnşallah Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk çeyreğinde vatandaşlarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Dönmez, "Görev yeri mavi vatan olacak. Şu anda Türkiye Petrolleri çalışanları görev yeriyle ilgili 5-6 tane alternatif üzerinde duruyorlar. Bunlardan bir tanesi seçilecek, daha sonra diğerleri planlama dahilinde yapılacak. Büyük bir ihtimalle Akdeniz olur diye değerlendiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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