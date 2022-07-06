Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak kırsalında BTÖ mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir.

Son 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/ eren operasyonlarında Şırnak’ta 2, Van’da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4’e yükselmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Son dakika: MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde de öldürülen 9 PKK'lı ile birlikte bugün öldürülen terörist sayısı 20'e yükseldi.

PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.