Türkiye Gazetesi

Konya'da doktora yönelik silahlı saldırının şoku sürerken, bir cinayet haberi de aynı saatlerde İstanbul'dan geldi. Kendisi aleyhinde açılan tazminat davasının geri çekilmemesine sinirlenen Abdullah Türkoğlu, davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki avukatlık bürosunda öldürdü.

DEFALARCA TEHDİT ETMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.

DAVA GERİ ÇEKİLMEYİNCE SİLAHINA SARILDI

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesindeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerine geldi. Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.