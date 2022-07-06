Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları’nda 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“19. Akdeniz Oyunları’nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihî bir başarıya imza atan millî sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum.”

Milliler Akdeniz Oyunları’nda altınları topladı Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nın son gününde milliler 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz madalya ile müsabakaları toplam 108 madalya ile tamamladı.