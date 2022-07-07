Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'ndeki saldırıya ilişkin paylaşımına tepki gösteren Bakan Koca paylaşımında “Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” dedi.

"BİRAZ DA OLSA ÜZGÜN GÖRÜNMEZ MİYDİNİZ?"

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Tıbbi Sekreter doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdü! Kendisi de intihar etti... Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir kişi silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonrasında aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet verici olay sonrası hastanede yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. RTÜK Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıyla ilgili yayın yasağı getirdi.