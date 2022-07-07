Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere Fransa-İtalya ortak konsorsiyumu EURO-SAM şirketi ile ASELSAN ve ROKETSAN ortaklığında SAMP-T’nin üretilmesine niyet beyanında bulunmuştu. Bu doğrultuda 2017’de üç ülke arasında, ‘Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi’ sözleşmesi imzalanmış ve SAMP-T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatılmıştı. NATO sistemlerine entegre edilebilen SAMP-T hava savunma sistemi için çalışma önemli bir aşamaya gelirken, 2019 sonuna doğru Türkiye’nin Suriye’de Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatması sonrası süreç askıya alınmıştı. Erdoğan, G20 Zirvesi sonrasında “SAMP-T konusunda olumlu adımlar atacağız” açıklamasını yaparak sürecin yeniden başlayacağına dair sinyalleri vermişti. Son olarak Erdoğan “SAMP-T’de imza aşamasına gelelim istiyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Türkiye’nin SAMP-T için direkt satın alma yoluna gitmeyeceğine işaret edilirken, üç ülke arasında yeniden başlayacak SAMP-T sürecinde ortak üretim ve teknoloji transferinin de gündemde olduğuna dikkat çekiyor.

Bakan Akar: SAMP-T için üçlü görüşme yapabiliriz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesinde başlayan sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasını ümit ettiklerini söyledi.

SAMP-T projesi yeniden gündemde İtalya ve Fransa, hava savunma sistemi SAMP-T'nin üretim aşamasından dört yıl önce siyasi sebeplerle ayrılmıştı. İki ülke projeye tekrar dâhil oluyor. Üretimin yanı sıra teknoloji transferi de gündemde...