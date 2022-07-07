Türkiye Gazetesi

Konya Şehir Hastanesi'nde dün dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan intihar etti, doktor Karakaya ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi.

CENAZEYE FAHRETTİN KOCA DA KATILDI

İlçeye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evin önündeki taziye çadırını ziyaret etti. Koca, Karakaya'nın ailesine, ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'ya sarılarak başsağlığı diledi.

Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli" dedi.

8 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Karakaya'nın kız kardeşleri, eşi ve yeğenleri, "Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya" yazan tabutun başında gözyaşı döktü.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Kız kardeşleri, "Sen bizim hem babamız hem ağabeyimizdin, sana daha doyamadık" diyerek ağladı.

Karakaya'nın naaşı, cenaze aracıyla Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

“HERKESLE YAKINDAN İLGİLENİRDİ”

Burada konuşan ağabey Mehmet Murat Karakaya, kardeşinin sadece kardiyolog olmadığını, rahatsızlığı bulunan herkesle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

İlçedeki tüm hastaların kardeşine başvurduğunu anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Simam biraz kardeşime benzediği için ilçede gezerken insanlar ayağa kalkardı. Yaklaşınca, 'Lütfen oturun, ben Ekrem değilim' derdim. Dün belki de Ekrem'in saldırıya uğradığı saatlerdi, bir ağabey balkondan seslendi, 'Anjio oldum, haberin var mı hocam?' dedi. Ben de kesin beni Ekrem zannetti dedim, 'ben Ekrem değilim, geçmiş olsun.' dedim. Ekrem Kayseri'de, Develi'de, Karabük'te, Konya'da böyle tanınıyordu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, cennetiyle müşerref eylesin. Tıp camiasını anlıyorum, doktor kardeşlerimiz, Sağlık Bakanımız burada, biraz önce Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Gerekli önlemler alınacak inşallah. Sizin hassasiyetinizi anlıyoruz. Sadece bir şey istirham ediyorum, burası cenaze ortamı. Tüm dostlardan, doktor arkadaşlardan, Develi halkından ve misafirlerden Ekrem kardeşimizi rahmeti rahmana uğurlarken tekbirlerle uğurlayalım. Geldiniz, Allah razı olsun, lütfen Ekrem'i bu şekilde yolculuğuna uğurlayalım."

Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı. Sağlık Bakanı Koca'nın da omuz verdiği tabut, askeri törenle cenaze aracına konuldu. Karakaya'nın naaşı Şehir Mezarlığına defnedildi.

Karakaya'nın Elif ve Sena adında 4 ve 5 yaşlarında iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı törene çok sayıda doktor, önlüğüyle katıldı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’yı yakınları anlattı: Ömrünü insanlığa adadı Konya'da görev yaptığı hastanede doktor Ekrem Karakaya’nın silahla öldürülmesinin ardından arkadaşları ve yakınları Karakaya’yı anlattı. Düzgün kişiliği ve çevresindekilere yaklaşımıyla örnek gösterilen bir yaşam süren doktorun arkadaşları “Ömrünü insanlığa adadı” dedi.

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Tıbbi Sekreter doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdü! Kendisi de intihar etti... Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir kişi silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonrasında aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet verici olay sonrası hastanede yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. RTÜK Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıyla ilgili yayın yasağı getirdi.