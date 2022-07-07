Türkiye Gazetesi

Konya’da dün dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan intihar etti, doktor Karakaya ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi.

Cenaze için ilçeye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evin önündeki taziye çadırını ziyaret etti. Koca, Karakaya'nın ailesine, ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'ya sarılarak başsağlığı diledi.

“BİR BABA, BİR EVLAT, BİR EŞ, BİR HEKİM KARDEŞİMİZİ HAYATTAN KOPARDILAR”

Karakaya için Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröre verilen sınav gibi sağlıkta şiddet için de vereceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasını yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi. Şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin, bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına geliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Görev başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya’ya son yolculuğuna uğurlandı Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’yı yakınları anlattı: Ömrünü insanlığa adadı Konya'da görev yaptığı hastanede doktor Ekrem Karakaya’nın silahla öldürülmesinin ardından arkadaşları ve yakınları Karakaya’yı anlattı. Düzgün kişiliği ve çevresindekilere yaklaşımıyla örnek gösterilen bir yaşam süren doktorun arkadaşları “Ömrünü insanlığa adadı” dedi.

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Tıbbi Sekreter doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdü! Kendisi de intihar etti... Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir kişi silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonrasında aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet verici olay sonrası hastanede yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. RTÜK Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıyla ilgili yayın yasağı getirdi.