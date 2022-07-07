Türkiye Gazetesi

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat YILDIRIM şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

MSB, bugün ayrıca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Sarı'nın yaralandığını belirtti. Yaralı Sarı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı bir başka açıklamada ise, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.



Pençe-Kilit’te şehit düşen Enes Özgül’ün vasiyeti gözyaşlarına boğdu Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Enes Özgül’ün arkadaşına üniformalı fotoğraf atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Yetiştirme Yurdu'nda büyüdüğü öğrenilen şehidin öğretmeninden son isteği ise yürekleri yaktı.

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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü.