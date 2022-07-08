Türkiye Gazetesi

Edirnekapı Şehitliği ziyaretinde açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, “Hâlâ kalkışma alametleri hissediyoruz. Kalkışanları kucağına basan siyasiler var. İsim vermiyorum ama buna çok üzülüyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni alsın diye burada naif konuşmaya çalışıyoruz. FETÖ’den atılanları kucaklayanlar bizi üzüyor. Burada şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bu vatan hepimizin bu vatana birlikte sahip çıkmalıyız aksi hâlde böleler parçalarlar” dedi. 15 Temmuz ruhunu her daim yaşayacaklarını belirten Bulut “Biz de şehitliğe namzediz ve onların temsilcileriyiz. Bu dünyada Allah bize can verdiği sürece bu ruhu yaşayacağız ve yaşatacağız. Bunu bir kere daha buradan haykırmak istiyoruz” diye konuştu.

Bu arada Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, FETÖ’nün internet sitesi Kronos’a röportaj verdi. Çetinkaya “15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım” diyerek tehdit savurdu. Melek Çetinkaya daha önce de FETÖ elebaşı Gülen’e ‘terörist’ diyemeyeceğini söylemişti.

Fahrettin Koca’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konya’da yaşanan acı olayla ilgili yaptığımı paylaşıma tepki gösterdi. Bakan Koca, “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum” şeklinde konuştu.

Altılı masadaki lider isim verdi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık Henüz 2023 seçimleri için cumhurbaşkanlığı adayını belirlemeyen altılı masanın adayı kim olacak merakla beklenirken masanın ittifaklarından olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan kritik bir açıklama geldi. Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yeşil ışık yaktı ve "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan Kılıçdaroğlu, doğal olarak da isterse hakkıdır" ifadelerini kullandı.