Türkiye Gazetesi

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'nin bugün saat 13:00 itibariyle hesaplara geçeceğini söyledi. Bakan Kirişci "181 milyon 196 bin 661 TL’lik Tarımsal Destek Ödemelerini bugün 13.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

181 MİLYON LİRA HESAPLARA YATIRILDI

İyi Tarım Uygulamaları Desteği 70 milyon 762 bin 258 lira, Organik Tarım Desteği 53 milyon 42 bin 441 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 37 milyon 589 bin 363 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge Proje Desteği 6 milyon 769 bin 694 lira, Uzman Eller Proje Desteği 4 milyon 827 bin 806 lira olarak hesaplara geçecek.

Bakan Nebati duyurdu! Çalışanların yemek ve yol ücreti artırıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şirketler kendi bünyelerinde yemek ve ulaşım hizmeti vermiyorsa çalışanlara verilecek tutarların güncellendiğini duyurdu.