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Sarallar suç örgütü operasyonunda Erdal Acar tutuklandı
08.07.2022 - 10:07 | Son Güncelleme: 08.07.2022 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan Erdal Acar tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sarallar,erdal acar,haber,operasyon,
882078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/882078.aspx
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