Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün indirim ya da zam var mı araştırılırken güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

MOTORİNE 81 KURUŞ ZAM

Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı. Ancak yarın yine bir zam geliyor. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek. Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.

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