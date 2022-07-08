Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı üzerinden çarşaflı kadınları çekerek tepki çeken bir notla paylaşan şahıs için harekete geçildi. Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

VALİ TALİMAT VERDİ

Tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında Buket G. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ çerçevesinde soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan tıbbi sekreterin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın verdiği talimat neticesinde açığa alındığı öğrenildi.

Adana'da eve çarşaflı ve şapkalı saldırı: Ölü ve yaralı var Adana’da çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi gözlerine kestirdikleri bir eve aniden silahla saldırı düzenledi. Dehşet saçan kişiler saldırıda bir kadını vurarak ağır yaraladı ve kişi de vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahkemeden çarşaflı kadına hakaret davasında sanığa 360 lira adli para cezası Zeytinburnu’nda park meselesi yüzünden çıkan tartışmada müşteki sanık Aysen Kocabek’in gıyabında çarşaflılara ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, ‘hakaret’ suçuna beraat ederken ‘tehdit’ suçundan ise 360 lira adli para cezasına çarptırdı. Karara tepki gösteren Kocabek, “Çarşafıma ve namusuma hakaret edildi ve bütün türbanlıların türbanına hakaret edildi. Bu karara kesinlikle karşıyım. Çarşafa, namusa küfrün sadece 360 TL olmasını asla hazmedemiyorum” dedi.

Küçükçekmece'deki çarşaflı soyguncular yakalandı İstanbul'da çarşaf giyerek kuyumcu soymaya çalışan, banka ve döviz bürolarından yüklü miktarda para çekenleri takip ederek gasp etmeye çalışan 13 kişilik çete polis tarafından yakalandı.