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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten öldürülen Şinzo Abe için başsağlığı mesajı
08.07.2022 - 12:17 | Son Güncelleme: 08.07.2022 - 12:31
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun." dedi.
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882153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/882153.aspx
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