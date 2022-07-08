Türkiye Gazetesi

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO liderler zirvesinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı ortak mücadele mesajı verildi. Masada alınan kararın etkileri sahada da görülmeye başlandı. Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadele kapsamında Suriye’ye yönelik olası askeri harekatı karşısında korku içine giren PKK/YPG, Tel Rıfat ve Münbiç harekâtına karşı ABD’den istediği güvenlik garantisini alamadı. Yeni Şafak’ın haberine göre ABD, PKK/YPG’ye “çekilin” mesajı verdiği teröristlerin köşeye sıkıştığı süreç 28-30 Haziran’da Madrid’de düzenlenen NATO zirvesi ile başladı.

Lindsay Graham

GÖRÜŞMELERDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Türkiye’nin çabalarıyla “PKK/YPG ve FETÖ’ye karşı ortak mücadele” vurgusu çıktıktan sonra ABD’li senaratör, Lindsay Graham, Türkiye’ye ziyarette bulundu. Senaratör Graham Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü’nde görüştükten sonra Suriye gündemiyle Irak’a hükümet yetkilileri ve Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetimle bir araya geldi. Graham, Irak’ın ardından Suriye’ye geçti. Irak ve Suriye’deki uluslararası koalisyon güçlerinin komutanı General John Brennan’ın da aralarında bulunduğu ABD’li heyet Salı günü PKK/YPG’lilerle Haseke kırsalındaki askeri üste görüştü. “Mazlum Kobani” kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin, PKK/PYD adına toplantıya katıldı. Bu görüşmeye paralel başka bir ABD heyeti de Aynel Arap (Kobani) ve Münbiç’te PKK’lılarla görüştü. Ancak örgüt görüşmelerde istediğini alamadı.

Ferhat Abdi Şahin

“TÜRKİYE’YE KARŞI BİZİ KORUYUN”

“Türkiye’ye karşı bizi koruyun” talebinde bulunan PKK/YPG’ye, ABD destek vermedi. Arap kaynaklar ABD’nin teröristlere Tel Rıfat’tan çekilmelerini önerdiğini öne sürerken PKK’ya yakın kaynaklar ise ABD heyetinin “Türkiye’yi büyük bir operasyondan vazgeçirmek için Münbiç’ten çekilin” teklifinde bulunduğunu iddia etti. Ancak ABD’nin tekliflerini kabul etmeyen terör örgütü dün yaptığı açıklamada olası operasyona karşı sözde seferberlik ilan etti.

OLASI SURİYE HAREKATI İÇİN GERİ SAYIM

Öte yandan bölgede askeri hareketlilik de devam ediyor. Yerel kaynaklar tarafından Münbiç kırsalındaki Al-A’rimah bölgesinde terör örgütü PKK’ya bağlı hareket eden bir karargahın vurulduğunu duyurulurken olaya ilişkin ölü ve yaralılar hakkında ise bilgi verilmedi. Sözde Münbiç Askeri Meclisi üyesinin de dün sabah öldürüldüğü öne sürüldü. Olası Suriye harekatı için TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) hazırlıkları da devam ediyor. Halep kırsalı ve Rasulayn’a yeni askeri sevkiyat yapıldı.

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