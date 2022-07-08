Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Bugün başlayan uygulama, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

AA'nın haberine göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 00.00'da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz salı saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek.

15 TEMMUZ'DA DA ÜCRETSİZ UYGULAMA

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında da 15 Temmuz cuma saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Arefe ve Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Arefe günü metrobüs, otobüs ve vapur bedava mı? İşte Kurban Bayramı’nda toplu taşıma tarifesi Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca kişi toplu taşımaların arefe günü indirimli olup olmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla vatandaşlar, ‘Arefe günü ve Bayram’da İETT otobüs, toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak? Arefe günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatilinde otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte haberimizin detayları…

Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil birçok ili uyardı (Kurban Bayramı hava durumu) Kurban Bayramı’nda tatile gidecekler hava durumunu araştırmaya başladı. Bayramın 9 güne uzatılmasını fırsat bilen vatandaşlar tatil planları yaptı. Meteooroloji Genel Müdürlüğü bayram haftasının hava durumunu yayınladı.