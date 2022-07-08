Türkiye Gazetesi

Kıranköy Şehitliği’nde oğlu Şehit Piyade Er Umut Bulut’un kabrini ziyaret eden anne Gülbahar Çayıroğlu, “Oğlum Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce yapılan hain saldırıda şehit oldu. Kızımı da kanser hastalığından kaybettim. Her yıl arefe günü oğlumun mezarına geliyorum. Geliyorum ama taşları öpüp, koklayıp geri dönüyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Kapıyı açan yok. Oğlum sarılmıyor. Oğlum bayramlarda ablalarından, herkesten önce gelir elimi öperdi. Çok buruğum, kalbim çok kırık. Tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun” dedi.

ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

Şehit mezarlıklarının yanı sıra ülke genelinde olduğu gibi Samsun’daki mezarlıklar da arefe günü ziyaretçilerle doldu taştı. Mezarlıkların bulunduğu yollarda yoğunluktan trafik kitlenirken, ziyaretçiler yakınlarının mezarı başında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu.

EYÜPSULTAN’DA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Kaymakam Kara, “Ben arefe gününde Edirnekapı Şehitliği'nde şehit ailelerimiz ile beraber olmak ve şehitlerimize ziyarette bulunmak üzere geldim. Şehit ailelerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehit ailelerimizin herhangi bir sıkıntısı ve isteği var mı onu da soracağım” açıklamasında bulundu.

MERSİN’DE ŞEHİTLİKTE BAYRAMLAŞMA

Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi. Hem acı hem de gurur yaşadığını söyleyen şehit İdris Şahin'in annesi Perizade Şahin, "Biz Mehmetçiklerimizin sayesinde ayaktayız. Bir gitse de bin geliyor. Onlar kendi düşünsün. Analar yiğitte doğurur, itte doğurur" dedi.

GAZİANTEP’TE AREFE GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'teki mezarlıklarda arefe günü yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara akın ederken yaşanan araç ve yaya yoğunluğu dikkat çekti. Şehit yakınları da şehitliğe akın ederek vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua ve Kur'an-ı Kerim okudu.