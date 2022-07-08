Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Ankara için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nden açıklamalar peş peşe geldi. Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? merak eden vatandaşlar “Bayramda hava durumu nasıl” diye aramalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili Ankara Valiliği’nden uyarı geldi. Valilik tarih vererek vatandaşları sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları huşunda uyardı.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN SAĞANK UYARISI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Kuvvetli yağış, öğle saatlerinden başlayıp gece yarısına kadar etkili olacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle kurban atıklarının atık su ve yağmur suyu hatları ile dere yataklarına atılmamasını önemle rica ederiz." denildi.

Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil birçok ili uyardı (Kurban Bayramı hava durumu) Kurban Bayramı’nda tatile gidecekler hava durumunu araştırmaya başladı. Bayramın 9 güne uzatılmasını fırsat bilen vatandaşlar tatil planları yaptı. Meteooroloji Genel Müdürlüğü bayram haftasının hava durumunu yayınladı.