Türkiye Gazetesi

İstanbul'da her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde memleketine ve tatile gitmek isteyenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na sabah saatlerinden itibaren akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Biletini erkenden almayan vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorluk çekti. Otogar giriş çıkışında araç trafiğinin uzadığı görülürken, polis ekipleri güvenlik önlemlerini üst düzeyde tuttu. Oluşan yoğunluk ise havadan dron ile görüntülendi.

EK SEFERLER KOYULDU

Arife gününün çok iyi geçtiğini söyleyen seyahat firması yetkilisi Alaattin Çendek, “Tatlı bir yoğunluk var. Pandemi öncesi biraz daha iyiydi. Pandemi sonrası ikinci bayramımız. Bu bayram iyi geçiyor. Eskiden otogardan 2 bin 500-3 bin araba çıkardı. Bu bayram bin 500 ile bin 600 arasında araç çıktı. Ek sefer var, otobüs ham maddesi mazottur. Mazot olduğu zaman insanlara da ucuz olur” dedi.

“AKTARMALI BİLET BULDUM”

Gaziantep’e aktarmalı bilet bulduğunu söyleyen Aleyna Ayaz, “İnsanlar bilet bulmaya ve memleketlerine gitmeye çalışıyorlar. Ben Ankara’ya gideceğim. Ankara’dan da Gaziantep’e gideceğim. Aktarmalı gidiyorum, çünkü bilet yok. Ben internet üzerinden almaya çalıştım, çok yoğundu. Sonra müşteri hizmetlerini aradım. Aktarmalı olduğunu söyledi, 22.00’da Gaziantep’e biletimiz var. İnşallah yetişiriz” diye konuştu.

“ŞANSA YER BULDUK, 700 LİRAYA ALDIM”

Kars’a giden Cenk Ege Yıldırım, “20 saat filan sürer. Bayram için gidiyoruz. Ailemiz orada, biz de burada öğrenciyiz. Okulumuz bitti, gidiyoruz. Otogar çok kalabalık. Şansa yer bulduk. Tanıdık vesilesiyle yer bulduk. İnsanlar el uzatamıyor. Çok pahalı, 700 liraya aldım” dedi.

“BİLETİMİZİ EK SEFERLERDE BULDUK”

Ailesiyle Ankara’ya giden Zafer Uğur, “Biletimizi ek seferlerde bulduk. Biraz da pahalı aldık tabi. Ankara’ya 470 liraya bilet bulduk. Bana göre çok pahalı. Rezervasyonla bileti aldık” dedi.

Diyarbakır’a 1 ay önceden bilet aldığını söyleyen bir yolcu ise 800 lira ödediğini söyledi. Zonguldak’a giden bir otobüs sürücüsü, yolların çok kalabalık olduğunu ifade etti. Normalde 8 saate Zonguldak’a giderken bayram öncesinde sürenin 12 saati bulduğunu dile getirdi.

Yönetmelik değişti: Otobüs yolculuklarına uçak modeli Otobüs yolculuklarıyla ilgili Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre şehirler arası otobüs yolculuklarında uçaklarda olduğu gibi sesli ve görüntülü emniyet kemeri uyarısı yapılacak.

Arefe ve Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Arefe günü metrobüs, otobüs ve vapur bedava mı? İşte Kurban Bayramı’nda toplu taşıma tarifesi Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca kişi toplu taşımaların arefe günü indirimli olup olmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla vatandaşlar, ‘Arefe günü ve Bayram’da İETT otobüs, toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak? Arefe günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatilinde otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte haberimizin detayları…

Resmi Gazete'de yayımlandı: Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz Kurban Bayramı’nı fırsat bilip ailelerinin yanına ve tatile gidenler otoyol ve köprü ücretlerini araştırmaya başladı. Yola çıkacaklara güzel haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak.