Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında birçok konuya değinen Bakan Koca, sağlıkta şiddet, koronavirüs ve hatırlatma dozu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yayımladığı mesjaına Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesinde öldürülen kalp doktoru Ekrem Karakaya'yı anarak başladı. Bakan Koca, "Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın Kurban Bayramı. Bayrama buruk giriyoruz. Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesinde işlenen cinayet derin üzüntülere yol açtı. Memleketimizin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya, canice hayattan koparıldı" diyerek başladı.

"HEKİM, ANCAK TIBBIN GEREĞİNİ VE ELİNDEN GELENİ YAPABİLİR"

"Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri’deydim" diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Gözü dönmüş katil zanlısı, Dr. Ekrem’in bir hastasının oğlu ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor.

Aziz vatandaşlarım, ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış; olaydaki haliyle, insanlık dışıdır. Hekim, ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir, sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir. Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayısta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır."

"OMICRON'A BAĞLI VAKALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Koronavirüsün yeniden gündeme gelmeye başladığını belirten Koca, "Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin" dedi.

50 YAŞ ÜSTÜNE 'HATIRLATMA DOZU' ÇAĞRISI

Koca, 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koca mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez. Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustosta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

Fahrettin Koca’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konya’da yaşanan acı olayla ilgili yaptığımı paylaşıma tepki gösterdi. Bakan Koca, “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum” şeklinde konuştu.