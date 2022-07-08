Türkiye Gazetesi

Koronavirüs dönemindeki kısıtlamalar ve önlemler, hava trafiğini ciddi şekilde etkilemiş, birçok personel işten çıkarılmıştı. Pandeminin sona ermesi ile hava trafiğinin salgın öncesine dönmesi, başta Avrupa olmak üzere birçok havalimanıda kaosa neden oldu.

Yoğunlaşan hava trafiği nedeniyle Avrupa’daki birçok havalimanında personel eksikliği ve grevler yaşanıyor. Havalimanlarındaki karmaşa, yolculuk yapmak isteyenlere zorlu anlar yaşatırken, İstanbul Havalimanı bu konudan etkilenmedi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın bu başarısı dünyanın önde gelen iş seyahati dergisi Business Traveler'ın Almanca yayınına konu oldu. "Avrupa'da yaz kaosu: Bu havalimanlarından kaçınılmalı" başlıklı haberde, Almanya’daki Frankfurt ve Dusseldorf, Münih, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow ve Gatwick, Fransa’nın başkenti Paris’deki Charles de Gaulle Havalimanı’nın karşı karşıya kaldığı gecikmeler, uçuş iptalleri, kayıp bagaj sorunları ele alınarak kapasite kısıtlamasına gidildiğine vurgu yapıldı.

"İSTANBUL'DA KAOSTAN SÖZ EDİLMİYOR"

Haberde İstanbul Havalimanı'nda yaşanan hareketliliğe dikkat çekilerek, "Orada da şu anda çok hareketlilik var ama kaostan söz edilmiyor. İstanbul Havalimanı yeni bir rekor bile bildirdi. 8 Temmuz Cuma günü 230 bin yolcu ve bin 422 iniş ve kalkış bekleniyor. Boğaz'daki yeni merkez için en iyi performans" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı rekora uçtu Dünyanın en önemli uçuş noktalarından biri olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı, mayıs ayında çok önemli bir rekora imza attı.