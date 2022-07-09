Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte ilk gün siyasiler izyarette bulundular. Ziyarette bulunan siyasilerden biride MHP Lideri Bahçeli'ydi. Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra Türkeş'in kabri başına geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı karanfiller bıraktı, bakır bir ibrikle kabri suladı.

Gazetecilere burada açıklama yapan Bahçeli’nin hedefinde Türk Tabipler Birliği vardı. Hekimlere çağrıda bulunan Bahçeli, “kendilerini doktor kılıklı, anarşist kılıklı insanlardan kurtulmalıdır." ifadelerini kullandı ve TTB'nin kapatılması gerektiğini bir kez daha söyledi.

BAYRAM MESAJI

Bahçeli, "Bayramlar toplumsal barışı huzuru kardeşliğin yayılmasında mevsimlenmesinde önemli fırsatlardır. Bunu değerlendirebilen toplumlar geleceğe daha umutla bakmaktadırlar. Bugün gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun yeryüzünde ülkelerin büyük bir çoğunluğunda toplumsal çalkantı şiddet çatışma kamplaşma ve kavga görülmektedir. En son olarak İngiltere’de Arnavutluk da, Türk Devlet Teşkilatlarının bazılarında görüyoruz. Türkiye’de geçmişten bu yana bayram olsun farklı günler olsun birileri bazı gruplar açısından hiç fark etmeksizin bir toplumsal gerilim, kamplaşma ve çatışma ortaya koymaya gayret göstermektedir.

TÜRK TABiPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

"En son olarak bir doktor kardeşimizin hakkı rahmetine kavuşması bir cinayet muhatap olmasıyla hayatını kaybetmesi sonucunda millet olarak büyük bir üzüntü içerisinde olmamız gerekirken her alandaki şiddeti topluca nasıl kınayacağımızı nasıl aşacağımızı barış ve huzura nasıl kavuşacağımızı ortaya koymamız gerekirken bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa oluşturmak siyasileşmek ve siyasal iktidarı istifa davet edecek kadarda küstah. Bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bunlar ülkemizin yararlı davranışlar değildir.

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemizin halen terörle mücadelede şehitlerimiz varken terörle mücadele üstün bir başarının işaretleri görülürken Türkiye’de şiddetten yararlanarak kadına şiddet, meslek kuruluşlarına şiddeti bilip bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere, şiddeti nasıl önlememiz gerektiği konusunda milletimizi aydınlatma ve onları bir huzura davet etme çabaları varken Türkiye’nin her tarafından 50-60 geçmeyen doktoruyla gösterilere bu arada da polis kardeşlerimize de çatışamaya tercih edecek ve onlara hakaret edecek duruma düşmeye kimsenin hakkı yoktur. Bir meslek grubunu savunurken Türkiye’nin güvenlik kuruluşlarını muhatap alarak onlara hasımlık yapmak hiç kimseye inandırıcı gelmez. Kimseyi samimi olarak ortaya koymaz.

'DOKTOR KILIKLI ANARŞİK İNSANLARDAN MESLEĞİ KURTARMAK LAZIM'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 5’inci yılındayız. Muhtemelen 18 Haziran 2023’te bir genel seçimde Türkiye’ de gerçekleşeceği için her şeyi milletimizin yapmayı arzulamayı düşünmeliyiz. Siyasete alet olmuş kuruluşlarla bir yer varmak mümkün değildir. Tabipler birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarına yeniden sahiplenmeli yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç doktor kılıklı anarşik insanlardan mesleği kurtarmak lazım. Türk ismini taşıyan Türk’e düşman olur mu ?" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan 10 maddelik muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den 'idam cezası' açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasının yeniden tartışılmasında yarar gördüklerini belirterek "Şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum." dedi.

Türkiye'yi ağlatan Ayşe'ye Devlet Bahçeli sahip çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YKS'ye girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan genç kız Ayşe Sabancalı için talimat vererek tüm eğitim masraflarının kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından karşılanmasını söyledi.