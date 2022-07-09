Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki dalgalanmalar, brent petrolün varil fiyatının tekrar yükselmesi akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubuna dün gece itibarıyla 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştı. Döviz kuru ve brent petroldeki yükseliş sonrasında bu sefer gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruşluk zam geldi.

İSTANBUL’DA FİYATI 25 LİRAYI AŞTI

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 61 kuruştan, 25 lira 42 kuruşa çıktı. Öte yandan Ankara'da 25 lira 53 kuruşa, İzmir'de ise 25 lira 54 liraya yükseldi.

SÜRÜCÜLER MAZOT YOK DİYEREK GERİ YOLLANDI

Motorine gelen zam öncesinde araçları ile benzin istasyonuna giden vatandaşlar yine aynı manzara ile karşılaştı. Zam öncesinde sürücüler, çalışanlar tarafından ‘mazot yok’ diyerek geri yollandı.

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