Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya’yı Kebir Camisi'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Ayasofya’yı Kebir Camisi'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı.

Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya’yı Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu. Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye sığmayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile Ayasofya Meydanı’nda bayram namazını kıldı. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.

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