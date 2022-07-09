Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte siyasi isimlerde hareketlilik başladı ve kimi ziyaretlerde bulundu kimi ise tıpkı Bakan Soylu gibi bvayramı askerlerle geçirdi. Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Yüksekova ilçesinde, geceyi üs bölgesinde geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla sohbet eden Soylu, Kurban Bayramı namazını buradaki askerlerle kıldı. Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı.

BİRÇOK İSİM BAKAN SOYLU'YA EŞLİK ETTİ

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.

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