Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışan vatandaşlar hastanelik oldu. Acemi kasaplar vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kayseri'de bazı vatandaşlar hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı. Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

2 SAATTE 30 KİŞİ BAŞVURDU

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinin acil polikliniğine 2 saatte yaklaşık 30 acemi kasap tedavi için başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasaplar vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Tedavi için Acil Polikliniğine başvuran vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken poliklinikteki cerrahi müdahale odası önünde hasta kuyruğu oluştu.

Hastaneye başvuran vatandaşlar acemilikten dolayı ellerini kestiklerini anlatırken vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Koyun kestikleri sırada bir anda elinin kesildiğini belirten Yılmaz Karaca, “Koyun keserken bir anda elimizi kestik. Kasap koyunun ayağını tutup yukarı çekerken bıçağı elime vurdu. Baya bir kesik oluştu. 8 dikiş atıldı. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.

“ACELE ETMEMEK LAZIM”

Hastaneye tedavi için gelen Abdulkadir Nohut ise, “Kurbanı keserken bıçakla elimi kestim yanlışlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Biraz acele ettik. Sabahtan erken bitirelim istedik. Acele etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

SİVAS’TA GÜNÜN İLK SAATLERİNDE 43 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Sabahın ilk saatlerinde 30’dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu. Öte yandan Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de günün ilk saatlerinde kurban keserken kendini yaralayan 46 kişi hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı namazı için binlerce kişi Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri namazlıklarla avluda bayram namazını kıldı

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı (9 Temmuz 2022 hava durumu) Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak sorusunun cevabını veren Meteoroloji, birçok kentte sağanak beklendiğini açıkladı ve 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak özellikle bayramın ilk iki günü etkili olurken, ilerleyen günlerde etkisini yitirecek ve sadece Karadeniz bölgesinde görülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videomesaj paylaştı.