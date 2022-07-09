Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı nedeni ile alınan hayvanlar her sene olduğu gibi bu senede sahiplerine zor anlar yaşattı. Zaman zaman yola çıkan hayvanlar trafiği durma noktasına getirirken yurdun dört bir yanından gelen görüntüler haber ajanslarına düştü. Saatlerce süren kovalamaca ile yakalanmaktan kurtulamayan hayvanlar ile amansız mücadele kameralara saniye saniye yansıdı.

ERZURUM'DA KAÇAN KURBANI 10 KİŞİ YAKALADI

Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık düve, kurban yakalama ekibinin uyuşturmasına rağmen 10 kişi tarafından güçlükle yakalandı.

TOKAT'TA KOÇU İTFAİYE ERLERİ YAKALAYAMADI

Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı. İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı. Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

BURSA'DA NEFES KESEN KOVALAMACA

Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı. Bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal kullanarak çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.

RİZE'DE 1 SAATLİK UĞRAŞ SONRASI YAKALANDI

Rize'de İslampaşa Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kurtulan boğa bir anda kaçmaya başladı. Boğa 1 saatlik uğraşın sonunda sakinleştirildi. Daha sonra kamyona yüklen boğa kesileceği alana taşındı.

SİLİVRİ'DE KURBAN ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Silivri Parkköy’de sahibinin kesime götürdüğü dana bir anda kaçtı. Kaçan dana sokakta koşmaya başladı. Hayvanın yanına gitmeye korkan vatandaşlar arabalarla önünü kesmeye çalıştı. Araçtan inen bir adam dananın ipini tutmaya çalışırken, hayvan kaçmaya başladı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.