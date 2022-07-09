Türkiye Gazetesi

Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sağa sola koşuşturan bir küçükbaş kurbanlığı fark eden polis ekipleri, kurbanlığı yakaladı.

KURBANIN SAHİBİ ARANIYOR

Kurbanı yakalayan polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak kurbanlığın sahibini aradı. Sahibine ulaşılamayan kurbanlık, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Polis ekipleri, su ve yem verdikleri kurbanlığın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Firari kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: Kurban Bayramı'nda manzara yine aynı Kurban Bayramı'nın bir klasiği daha olan kaçak kurbanlıklar yine sahiplerine zor anlar yaşattı. Türkiye’nin farklı noktalarından gelen görüntülerde kurbanlıklar sahiplerini peşinden koştururken zaman zamanda yollarda trafiği zor durumda bıraktı.

KURBANLIK KOYUN MAĞAZAYA GİRDİ

İznik’te kurban pazarından kaçan koyun ilçe merkezindeki bir bayan giyim mağazasına daldı.

Bayramlık kıyafet için iş yerinde bulunan kadınlar kurbanlık koyunu görünce kaçmaya çalıştı. O anlar güvelik kameralarınca an ve an kaydedildi.

İş yeri sahibi İnci Genç Topuklular şok olduklarını dile getirerek, “Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık” dedi.

Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar soluğu acilde aldı Kurban Bayramı’nda kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesmeye çalışanlar yine soluğu hastanede aldı. Kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

BARTIN'DA 19 KASAP ELİNİ KESTİ!

Bartın’da sabah saatlerinden itibaren toplam 19 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurdu. Kesici aletler ya da hayvan darbesi sonucu yaralanan vatandaşlardan bazıları 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken hafif yaralı bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştı.

Kurban kesimi sırasında dizinden yaralanan bir vatandaş, “Kendi kurbanımızı keserken oldu. Hayvanı kesmeye hazırlanırken başını çekince bıçak dizime geldi" dedi.

İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı İstanbul'da vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile otoyollar boş kaldı. Boş yollar havadan dronla görüntülendi.